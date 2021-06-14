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На 14 млн рублей оплатили дорожных штрафов за пять месяцев тагильчане

14 июня 2021, 16:22
Фото: 1mediainvest.ru
За 5 месяцев 2021 года тагильчанам было предъявлено штрафов на сумму 19,5 млн рублей, составлено 24,9 тысячи постановлений ОГИБДД. Оплачено из них 19,6 тысячи постановлений на сумму 14 млн рублей.

В службу судебных приставов Нижнего Тагила ОГИБДД направлено 5,7 тысячи постановлений на сумму 5,3 млн рублей. Взыскано на общую сумму 3 млн рублей.

К ответственности по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» привлечены 279 граждан, составлено 510 административных материалов, сообщает пресс-служба ведомства.

Сведения об иных имеющихся задолженностях и сведения по административным штрафам за нарушение ПДД можно узнать на официальном сайте «Госуслуги» или уточнить в отделении ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, 57 «А», кабинет 17.

Напомним, с 14 по 18 июня в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять тагильчан, уклоняющихся от уплаты штрафов за нарушение ПДД.

Ловить должников будет ГИБДД Нижнего Тагила с 14 по 18 июня
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