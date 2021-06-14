На 14 млн рублей оплатили дорожных штрафов за пять месяцев тагильчане

Сведения об иных имеющихся задолженностях и сведения по административным штрафам за нарушение ПДД можно узнать на официальном сайте «Госуслуги» или уточнить в отделении ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, 57 «А», кабинет 17.