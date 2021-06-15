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Ангар с газовыми баллонами загорелся ночью в Верхней Пышме

15 июня 2021, 04:03
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Ангар с газовыми баллонами на площади 800 квадратных метров загорелся 15 июня после 04:00 на улице Петрова.

Пожар был локализован в 05:37. В 06:02 открытое горение ликвидировали и пожарные проводят разборку и проливку сгоревших конструкций, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ликвидации последствий пожара были задействованы 11 единиц спецтехники и 42 человека личного состава. Взрывов и распространения огня на соседние строения удалось не допустить.

Напомним, что с 12 по 13 июня на Среднем Урале произошло много случаев возгорания. Пожар был в домах, лесах и нежилых строениях, из-за чего в некоторых городах Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, стоял запах гари.

Более 220 пожаров за сутки зарегистрировано в Свердловской области
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#Пожары в Свердловской области#Свердловская область#Верхняя Пышма#Пожар#Общество#Происшествия
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