Гараж, баня и три автомобиля сгорели за прошедшие выходные в Нижнем Тагиле

Не один раз выезжали пожарные на вызов, где очагом возгорания был тополиный пух. Так на площади 40 квадратных метра в гаражном кооперативе «Локомотив» был локализован пожар, горели гаражные боксы и имущество внутри них. К пожару привел поджог пуха неустановленными лицами. На площади 160 квадратных метра сгорели автомобили «ГАЗель» и «ГАЗ-31105», повреждена кровля гаражного бокса по улице Шевченко в Нижнем Тагиле. Причиной пожара также стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, отчего произошло возгорание тополиного пуха.