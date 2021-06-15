В выходные дни пожарные потушили почти 600 пожаров в Свердловской области

В прошедшие выходные дни распространению пожаров на Среднем Урале поспособствовали засушливая погода и сильное выпадение тополиного пуха, а также несоблюдение жителями Урала пожарной безопасности. В большинстве случаев пожар начинался с тополиного пуха и сухой травы, а впоследствии огонь перекидывался на жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. Благодаря мерам, которые в пожарно-спасательных гарнизонах приняли заранее, удалось избежать серьёзных неблагоприятных последствий.