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Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров потушили свердловские спасатели

15 июня 2021, 05:28
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Ландшафтный пожар, охвативший территорию в 2,5 тысячи квадратных метров, потушили огнеборцы вблизи села Косулино Белоярского ГО.

Больше восьми часов понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы потушить возгорание в лесном массиве и не допустить огонь к населенному пункту — коттеджному поселку «Бобры» в Косулино.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 20.12 в понедельник 14 июня. Работы на месте возгорания были завершены в 04.12 во вторник 15 июня.

На площади 2500 квадратных метров горели лес, трава и бесхозные постройки, расположенные в лесном массиве. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить переход огня на населённый пункт, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В тушении пожара были задействованы 30 человек и 8 единиц спецтехники.

Пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, ангар с газовыми баллонами на площади 800 квадратных метров загорелся 15 июня на улице Петрова в Верхней Пышме. В ликвидации последствий пожара были задействованы 11 единиц спецтехники и 42 человека личного состава

Ангар с газовыми баллонами загорелся ночью в Верхней Пышме
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