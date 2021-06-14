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Двадцать один человек пострадал в результате взрыва на АЗС в Новосибирске

14 июня 2021, 14:32
Фото: «Новые Известия»
Двадцать один человек пострадал при возгорании на автозаправочной станции «Еврогаз» после взрыва в Новосибирске. В числе постадавших два пожарных и ребенок.

14 июня ЧП произошло в Новосибирске на автозаправочной станции «Еврогаз», сообщает ИА «Новые известия». В настоящее время пожар локализован, угрозы распространения огня нет.

На АЗС взрывались емкости с топливом, площадь возгорания составила порядка 1,2 тысячи квадратных метров. Предварительно, пожар начался из-за выброса газа во время разгрузки газовоза. Один грузовик и одна машина с топливом сгорели.

Фото: "Новые Известия"

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, в Екатеринбурге 30-летний механик, который пострадал от взрыва бочки в автосалоне Hyundai, скончался 6 июня.

Пострадавший механик при взрыве бочки в автосалоне скончался в Екатеринбурге
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#Пострадавшие#АЗС#Взрыв#Пожар#Новосибирск#Происшествия
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