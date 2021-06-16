Присяжные второй раз оправдали обвиняемого в умышленном убийстве уральца

Материалы дела гласят, что в сентябре 2019 года Евгений Швецов находился в общежитии. Там он подрался со своим знакомым, которого звали Марсель. 32-летний Марсель нанес Евгению несколько ударов по лицу, тогда Швецов оттолкнул его в сторону балкона. При этом Марсель упал и разбил стеклянные двери. После чего драка завязалась с новой силой. В результате Марсель потерял сознание, а Евгений ударил его несколько раз по голове и скрылся. По мнению адвоката обвиняемого, Марсель погиб, порезавшись об один из этих осколков, когда проломил двери балкона.