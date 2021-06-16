Снижение безработицы в Свердловской области отметил Евгений Куйвашев

С 2020 года власти и предприниматели смогли снизить уровень безработицы с 5,67% до 2,84% в середине 2021-го. Средняя зарплата в прошлом году выросла на 5% и составила 43 154 рубля. Глава региона подчеркнул, что «полноценный социальный поворот» должна совершить вся система власти для сохранения достойной жизни свердловчан.