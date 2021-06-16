Свыше 30 тагильских врачей получили благодарственные письма от Владислава Пинаева

Также временно исполняющий полномочия главы города, первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин отметил, что на данный момент медицинские сотрудники воспринимаются как представители героической профессии. Горячкин поблагодарил тагильских врачей за работу в условиях противодействия коронавирусной инфекции.