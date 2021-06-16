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Posted 16 июня 2021, 14:23

Published 16 июня 2021, 14:23

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Высшую общественную награду получил детский сад № 135 в Нижнем Тагиле

16 июня 2021, 14:23
Высшей общественной наградой за выдающиеся успехи в области образования — национальной премией «Элита российского образования» награжден детский сад № 135 объединения «Солнечный круг» в Нижнем Тагиле.

Детский сад № 135 представил обобщенный опыт работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников на конкурс инноваций «Гражданское и патриотическое воспитание в образовании», сообщили в управлении образования администрации города.

Работа была представлена в номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация, реализующая программы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей — 2021».

По итогам конкурса детский сад № 135 объединения «Солнечный круг» получил национальную премию «Элита российского образования».

Напомним, пять дипломов конкурса лучших театральных работ Свердловской области и фестиваля «Браво!»-2020 получил Нижнетагильский драматический театр.

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