К федеральному этапу конкурса «Бюджет для граждан» допущен проект тагильчан

Мы рады, что наши конкурсанты проявили интерес к такой непростой теме, как общественные финансы. Такие конкурсы — хорошая возможность не только «подтянуть» свои финансовые знания и показать себя на федеральном уровне, но и принести пользу другим. Конкурсные работы победителей могут быть использованы как учебные и презентационные материалы,отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.