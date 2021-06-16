К федеральному этапу конкурса «Бюджет для граждан» допущен проект тагильчан

К федеральному этапу конкурса «Бюджет для граждан» допущен проект тагильчан
К федеральному этапу конкурса «Бюджет для граждан» допущен проект тагильчан
Сегодня, 14:34ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Проект финансового управления администрации Нижнего Тагила допущен к федеральному этапу конкурса «Бюджет для граждан». Итоги конкурса проектов бюджета для граждан подвели в министерстве финансов Свердловской области.

Конкурс прошел в восьмой раз, в состязании приняли участие школьники, преподаватели, представители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Красноуфимска, Тавды, Рефтинского. Для участия было допущено 19 конкурсных проектов.

Работы участников были представлены в виде видеороликов, дашбордов, презентаций. В этом году конкурс прошел в семи номинациях. Все участники конкурса получат сертификаты, победителям будут вручены дипломы, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На федеральный этап конкурса «Бюджет для граждан» будут направлены работы группы авторов из Екатеринбурга — «Сказка в стихах «Путешествие по стране Бюджетии», проекты финансового управления администрации Нижнего Тагила и администрации Тавдинского городского округа.

Мы рады, что наши конкурсанты проявили интерес к такой непростой теме, как общественные финансы. Такие конкурсы — хорошая возможность не только «подтянуть» свои финансовые знания и показать себя на федеральном уровне, но и принести пользу другим. Конкурсные работы победителей могут быть использованы как учебные и презентационные материалы,отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Напомним, Сергей Коротченя из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского конкурса «Русь мастеровая — 2021», организатором которого выступило министерство культуры РФ. Тагильчанин сумел искусно соединить тагильскую бересту с городецкой росписью, чем покорил членов жюри.

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