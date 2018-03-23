Тагильчане представят финансовые проекты на конкурсе «Бюджет для граждан»

Окончание приёма заявок назначено на 30 апреля 2018 года. Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица. Заявителям следует присылать заявки и проекты, расчёты, презентации, статьи, буклеты и иные документы в финансовое управление мэрии города.

Конкурс распределён по пяти номинациям «Бюджет Тагила: сколько я плачу и что получаю», «Интерактивный бюджет города», «Разработка рейтинга понятности бюджета», «Популярный словарь терминов» и «Бюджет Тагила: простое о сложном». Один участник в каждой из категорий может предложить лишь одно исследование. Излагать мысли стоит точно, ясно для понимания, без двойного толкования, а также с наличием логики.