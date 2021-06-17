На два года закрывается ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Сейчас идет строительство новой набережной за дворцом. Мы поднимали вопрос в администрации города о том, что здание должно соответствовать благоустройству рядом. Дворец уже становится несовременным. Давно пора менять и электрику, и сантехнику, и вентиляцию, и вообще все полностью. У нас очень холодно зимой. Надо устанавливать современные батареи и утеплять фасад, чтобы дети не простужались,рассказала в беседе с редакцией TagilCity.ru директор ГДДЮТ Оксана Михневич.