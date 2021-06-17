За нарушения в аукционной документации оштрафована администрация Первоуральска

Не согласившись с вынесенными решениями, орган местного самоуправления обратился в арбитражный суд Свердловской области. Суд первой инстанции оставил решение Свердловского УФАС России без изменений, признав их решения законными и обоснованными. 17 арбитражный апелляционный суд также поддержал выводы суда первой инстанции. Довод администрации, что торги были отменены ещё до вынесения решения, был отклонён. Правового значения отмена торгов не имеет, поскольку это не влияет на законность оспариваемого решения.