Целую неделю жители Вагонки в Нижнем Тагиле дышали формальдегидом

Данные о загрязнениях за 12 и 13 июня на сайте УГМС отсутствуют. Стоит отметить, что с 12 по 16 июня на территории Свердловской области действовало предупреждение об НМУ первой степени. В это время промышленные предприятия должны снижать уровень выбросов в атмосферу.