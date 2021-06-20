Пациент сбежал из «ковидной» больницы и пропал в Нижнем Тагиле

Данные полиции гласят, что родственники поместили тагильчанина в медицинское учреждение из-за плохого самочувствия, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу МВД. Однако, по информации поискового отряда «Скорпион», пациент сдал тест на COVID-19. Он показал отрицательный результат. 18 июня, около 15.00, мужчина по неизвестным причинам покинул больницу и ушел в сторону леса.
Родные обратились с заявлением в отдел полиции № 17 на следующий день, 19 июня. Они не знали, что мужчина ушел из стационара,отметили в местном УМВД.
Рост уральца составляет около 170 сантиметров, волосы темные с сединой, глаза голубые. Был одет в черный спортивный костюм с лампасами, бордовые сетчатые кроссовки и темные носки. При себе имеет серый пакет с вещами.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам (3435) 47-70-02 (МВД) или 8-904-172-05-95 (отряд «Скорпион»).
Напомним, другой тагильчанин 19 июля ушел из ЦГБ №1. С собой он взял личные вещи, в том числе телефон. Его искали активисты, а затем мужчина был объявлен в федеральный розыск, однако в октябре пропавший был найдем мертвым.