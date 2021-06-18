Волонтеры не согласились с версией МЧС о поисках пропавшего в Абхазии туриста с Урала

Напомним, группа туристов потерялась в горах Абхазии 12 мая. В их числе были и тагильчане. Шестеро человек были найдены 13 мая. Однако одного из них 0 64-летнего Владимира Ульянова из Екатеринбурга найти не удалось. Мужчина остался в горах, потому что на маршруте ему стало плохо. Товарищи оставили его в палатке с едой, но там его не нашли. Поиски не дали никаких результатов.