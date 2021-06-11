Пропавшая 4 дня назад екатеринбурженка найдена живой

Напомним, тагильчанин, подозреваемый в убийстве пропавшей 35-летней жительницы Березовского, останется под стражей до 8 августа. Погибшая возвращалась из Екатеринбурга на попутной машине. Водитель ограбил ее и убил. Позже он был задержан полицией. Житель Нижнего Тагила сознался в преступлении, а также показал место, где спрятал тело жертвы.