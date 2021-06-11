TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пропавшая 4 дня назад екатеринбурженка найдена живой

11 июня 2021, 12:19
Фото: 1mediainvest.ru
Живой и здоровой найдена 25-летняя Евгения Ветчинникова, которая четыре дня не выходила на связь с подругой. У девушек 7 июня была назначена встреча, однако Евгения не пришла.

Девушка исчезла накануне своего дня рождения, заявление в полицию о розыске подали ее друзья. Сейчас местонахождение девушки установлено.

На самом деле Евгения была задержана со своим молодым человеком. Их подозревают в сбыте запрещенных веществ, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Напомним, тагильчанин, подозреваемый в убийстве пропавшей 35-летней жительницы Березовского, останется под стражей до 8 августа. Погибшая возвращалась из Екатеринбурга на попутной машине. Водитель ограбил ее и убил. Позже он был задержан полицией. Житель Нижнего Тагила сознался в преступлении, а также показал место, где спрятал тело жертвы.

Подозреваемый в убийстве пропавшей девушки тагильчанин арестован на два месяца
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пропавшую 35-летнюю девушку в черном платье нашли мертвой под ЕкатеринбургомВосьмилетний мальчик на самокате пропал и нашелся в Нижнем ТагилеПодозреваемый в убийстве пропавшей девушки тагильчанин арестован на два месяца
#Екатеринбург#Пропала#Поиски#Найден#Полиция#Девушка#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25