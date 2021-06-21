Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге отменен из-за COVID-19

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге отменен. 22 июня будет утверждено соответствующее решение, сообщает на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.
Завтра утвердим на заседании оперативного штаба решение об отмене Ural Music Night. Сложившаяся эпидобстановка также не позволяет провести ни выпускные в школах, ни общегородской выпускной в Екатеринбурге. Эта та самая третья волна, к которой мы все готовились и ждали,сообщил Евгений Куйвашев.
Власти совместно с организаторами фестиваля «Ночь музыки» искали варианты для проведения фестиваля. Рассматривалась возможность переноса некоторых музыкальных площадок на открытое пространство. Рост заразившихся COVID-19 за последние сутки в Екатеринбурге внес коррективы, фестиваль было решено отменить.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса будут присутствовать некоторые ограничения, но 25 июня фестиваль «Ночь музыки» должен был состояться.