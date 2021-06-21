Куйвашев о COVID-19: «Эта та самая третья волна, которой все так боялись»

Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились. Областной Сабантуй перенесён — до лучших времён. Также эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах, пишет Куйвашев.