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Куйвашев о COVID-19: «Эта та самая третья волна, которой все так боялись»

21 июня 2021, 09:57
Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Третья волна коронавируса началась в Свердловской области. Об этом заявил на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

В начале мая показатель суточной заболеваемости не превышал сотни человек в регионе. Однако по последним данным число заболевших за сутки близится к двум сотням. Минздрав снова открывает инфекционные стационары.

Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились. Областной Сабантуй перенесён — до лучших времён. Также эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах, пишет Куйвашев.

Он также добавил, что приостановлена работа фан-зоны ЕВРО-2020 на «Екатеринбург Арене». Решение о проведении фестиваля Ural Music Night планируется утвердить 22 июня на заседании оперштаба.

Напомним, ранее в Свердловской области были отменены общегородские выпускные в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Общегородской выпускной отменён в Нижнем Тагиле
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#Заболеваемость#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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