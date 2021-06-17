Общегородской выпускной отменен из-за коронавируса в Екатеринбурге

Напомним, 16 июня сообщалось, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией антиковидные ограничения будут введены в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время своего выступления перед депутатами ЗакСО.