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Общегородской выпускной отменен из-за коронавируса в Екатеринбурге

17 июня 2021, 09:35
Фото: pixabay.com
Общегородской школьный выпускной отменили из-за роста количества новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Екатеринбурге.

Информацию об отмене общегородского выпускного 25 июня подтвердили в администрации Екатеринбурга Е1.

Ждем выхода соответствующего документа, пояснили в пресс-службе мэрии.

Общегородской школьный выпускной в столице Среднего Урала должен был пройти в «Экспо» с участием именитых артистов и ведущих.

Ожидается, что в ближайшее время о решении об отмене общегородского выпускного в Екатеринбурге заявит региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Напомним, 16 июня сообщалось, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией антиковидные ограничения будут введены в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время своего выступления перед депутатами ЗакСО.

Антиковидные ограничения будут введены в Свердловской области
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