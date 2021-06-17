Общегородской выпускной отменен из-за коронавируса в Екатеринбурге

Информацию об отмене общегородского выпускного 25 июня подтвердили в администрации Екатеринбурга Е1.
Ждем выхода соответствующего документа, пояснили в пресс-службе мэрии.
Общегородской школьный выпускной в столице Среднего Урала должен был пройти в «Экспо» с участием именитых артистов и ведущих.
Ожидается, что в ближайшее время о решении об отмене общегородского выпускного в Екатеринбурге заявит региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Напомним, 16 июня сообщалось, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией антиковидные ограничения будут введены в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время своего выступления перед депутатами ЗакСО.