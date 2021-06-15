Введение ограничений из-за COVID-19 в Свердловской области не исключил Куйвашев

Мы внимательно следим за состоянием дел. По поводу ограничений — не исключаю ограничительных мер. Мы будем к этому подходить максимально аккуратно. Не знаю ни про выпускной, ни про «Ночь музыки». Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Нам недели хватит, чтобы понять, как будет развиваться ситуация, заявил губернатор Свердловской области.