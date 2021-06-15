TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Введение ограничений из-за COVID-19 в Свердловской области не исключил Куйвашев

15 июня 2021, 07:06
Фото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
Из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией введение новых ограничений в Свердловской области не исключает глава региона Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев в ходе прямого эфира Е1 заявил, что сразу два крупных мероприятия в Екатеринбурге могут не состояться из-за коронавируса и возможного введения новых ограничений в регионе.

Речь идет о «Ночи музыки» и общегородском выпускном, которые должны состояться 25 июня.

Мы внимательно следим за состоянием дел. По поводу ограничений — не исключаю ограничительных мер. Мы будем к этому подходить максимально аккуратно. Не знаю ни про выпускной, ни про «Ночь музыки». Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Нам недели хватит, чтобы понять, как будет развиваться ситуация, заявил губернатор Свердловской области.

Напомним, на протяжении последних двух недель в Свердловской области растет заболеваемость COVID-19. В связи с этим в регионе развернуто свыше 3,1 тысячи коек для ковидных пациентов. Из них свободны на сегодняшний день около 1,1 тысячи, что составляет чуть больше 35% от общего коечного фонда.

Осталось 35% коечного фонда: заболеваемость COVID-19 растет в Свердловской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Общегородской выпускной могут отменить из-за коронавируса в ЕкатеринбургеОбщегородской выпускной могут отменить из-за коронавируса в ЕкатеринбургеСпециалист рассказал о ситуации с коронавирусом в Свердловской областиСпециалист рассказал о ситуации с коронавирусом в Свердловской областиСнова принимать ковидных больных начала городская больница № 1 Нижнего ТагилаСнова принимать ковидных больных начала городская больница № 1 Нижнего Тагила
#Ограничения#Здоровье#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Общество#Коронавирус
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25