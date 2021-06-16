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Антиковидные ограничения будут введены в Свердловской области

16 июня 2021, 09:03
Фото: 1mediainvest.ru
Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Свердловской области готовы ввести новые ограничения. Как отметил глава региона, они будут минимальными.

Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время своего выступления перед депутатами ЗакСО в среду 16 июня.

Мы, безусловно, будем ограничивать, но по минимуму будем стараться, заявил глава региона.

Куйвашев подчеркнул, что главным средством борьбы против инфекции является вакцинация населения. На данный момент, как сообщил губернатор, привито свыше 520 тысяч свердловчан. А для формирования коллективного иммунитета необходимо привить в три раза больше граждан — около 1,5 миллиона человек.

Заболеваемость снова растет. Нужно еще раз собраться с силами, вспомнить о масках и дезинфекторах, о том, что лучше лишний раз остаться дома, написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Напомним, в ходе своего выступления в Законодательном собрании Свердловской области губернатор отчитал депутатов, которые еще не поставили прививки от COVID-19.

Непривившихся от COVID-19 депутатов отчитал губернатор Свердловской области
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