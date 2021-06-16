В 1,6 раза увеличен выпуск лекарств в Свердловской области

Напомним, на протяжении последних двух недель в Свердловской области растет заболеваемость COVID-19. В связи с этим в регионе развернуто свыше 3,1 тысячи коек для ковидных пациентов, около трети из которых на данный момент свободны. Из-за роста числа заболевших коронавирусом введение новых ограничений в Свердловской области не исключает губернатор Евгений Куйвашев.