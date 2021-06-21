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Выпускные в школах Екатеринбурга отменены из-за коронавируса

21 июня 2021, 09:48
Фото: 1Mediainvest.ru
В школах Екатеринбурга отменены выпускные. Причиной стала третья волна коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Областной Сабантуй перенесён — до лучших времён. Также эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах,пишет Куйвашев.

Он также попросил глав муниципалитетов и образовательных учреждений проследить за этим.

Также было решено отменить фан-зону ЕВРО-2020 на «Екатеринбург Арене». 22 июня на заседании оперштаба планируется решить вопрос с отменой фестиваля Ural Music Night.

Губернатор добавил, что будет возобновлена работа контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности, так как люди «стали забывать про главные меры безопасности».

Ранее в Свердловской области в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом был отменен праздник Сабантуй.

Сабантуй отменили из-за новой волны COVID-19 в Свердловской области
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#Екатеринбург#Школа#Выпускной#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
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