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Posted 23 июня 2021, 05:42

Published 23 июня 2021, 05:42

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Контроль за строительством ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле обойдется почти в 2 млн

23 июня 2021, 05:42
В почти 2 млн рублей обойдется строительный контроль ЖК «Тимирязевски» в Нижнем Тагиле. Закупку на заключение договора объявил «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Свердловской области».

Закупка путем проведения упрощенной процедуры на оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ в пятиэтажном жилом доме в районе улиц Чайковского, Ильича, Тимирязева в Нижнем Тагиле размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 1,9 миллиона рублей.

Согласно документации, прием заявок осуществляется до 25 июня 2021 года.

Напомним, в августе 20219 года в отношении «СУ-1» — застройщика жилкомплекса «Тимирязевский» — было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» по причине нецелевого расходования средств дольщиков.

В октябре 2019 года Госжилинспекция начала искать нового подрядчика для строительства жилого комплекса. Им стал стал «Урал Инжиниринг», однако жилплощади находились под арестом, и потому переговоры сорвались.

В феврале 2020 года арбитражный суд Свердловской признал ООО «СУ-1» банкротом.

В начале июня 2021 года на сайте госзакупок был размещен тендер по изготовлению рабочей документации на строительно-монтажные работы долгостроя ЖК «Тимирязевский».

А 9 июня был вынесен приговор застройщику. Финансовый директор «СУ-1» получила реальный срок — 3,5 года лишения свободы за мошенничестве в особо крупном размере, совершенным группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, а также легализацию денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Директор был отправлен на комплексную судебно-психиатрическую экспертизу и признан невменяемым. Он отправлен на принудительное лечение.

#Общество#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Контроль#Госзакупка
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