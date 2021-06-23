Контроль за строительством ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле обойдется почти в 2 млн

А 9 июня был вынесен приговор застройщику. Финансовый директор «СУ-1» получила реальный срок — 3,5 года лишения свободы за мошенничестве в особо крупном размере, совершенным группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, а также легализацию денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Директор был отправлен на комплексную судебно-психиатрическую экспертизу и признан невменяемым. Он отправлен на принудительное лечение.