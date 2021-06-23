Куйвашев пообещал решить проблему обмеления озера под Сысертью

Для этого Куйвашев планирует договориться о привлечении федеральных средств на восстановление водоема. Об этом он заявил на своей личной станице в Instagram. Губернатор подчеркнул, что на Урале нет своего моря, поэтому каждый водоем является значимым.
Особенно те, где люди могут рыбачить или откуда берут воду для хозяйства. Поэтому и проблему озера Щелкун мы попытаемся решить,написал Куйвашев.
Напомним, эксперты в Свердловской области зафиксировали рекордное обмеление рек. Уровень воды снизился и в реке Тагил. Чтобы выяснить, что послужило причиной такого явления и чем это угрожает природе и тагильчанам, редакция TagilCity.ru пообщалась с экспертами.