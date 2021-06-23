Почти 200 гектаров леса горит в Свердловской области

Шесть лесных пожаров действуют в Свердловской области на сегодняшний день. Их общая площадь составляет 194 гектара, гласят данные ФБУ «Авиалесоохрана». Свыше ста из них – очаги в заповеднике «Денежкин Камень».

22 июня, в 22.50 спасатели локализировали один из двух крупных пожаров в заповеднике. Площадь возгорания составляла 63 гектара. На данный момент площадь второго пожара составляет 54,8 гектара, сообщает пресс-служба заповедника. На Вересовом Увале сейчас туман, высокая влажность. Ночью прошел дождь,отмечается в сообщении. В общей сложности тушением двух пожаров занимаются 86 человек. Теперь на месте первого возгорания проходит осмотра территории, пострадавшей от огня. Были привлечено четыре специалиста Уральской базы авиационной охраны лесов. На втором пожаре функционируют: 10 сотрудников заповедника, 19 человек от Уральской авиабазы, 10 спасателей, 10 волонтеров, специалисты пожарного отдела «Гринпис России» и 33 человека от Авиалесоохрана. Было проложено 1,6 тысяч метров минерализованной полосы. Напомним, пожар в заповеднике «Денежкин камень» начался ночью 18 июня, предположительно, в результате удара молнии. Несколько дней до этого на территории заповедника действовало предупреждение пятого класса пожарной опасности по погодным условиям. 20 июня глава Североуральска Василий Матюшенко ввел режим повышенной готовности на территории муниципалитета. Материалы по теме После летнего пожара в «Денежкином Камне» возбуждено уголовное дело Площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» выросла почти в 10 раз Площадь пожара в уральском заповеднике «Денежкин камень» выросла до 63 гектаров