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Почти в 2 раза снижена цена на усиление пожарной безопасности в тагильском колледже

23 июня 2021, 09:20
Фото: pixabay.com
Почти в два раза снизил цену контракта подрядчик, выигравший аукцион на модернизацию пожарной сигнализации в «Нижнетагильском горно-металлургическом колледже имени Черепановых».

По итогам электронного аукциона с начальной ценой контракта 1,1 миллиона рублей на модернизацию системы пожарной сигнализации в «Нижнетагильском горно-металлургическом колледже» подрядчиком стало ООО «Строительно-монтажное предприятие „Автоматика ЛТД“» из Нижнего Тагила (директор Самия Натфулловна Идиатуллина).

Согласно протоколу, на аукцион заявлялось три компании.

Победитель предложил выполнить работы по установке сигнализации за 580 тысяч рублей.

В ходе работ подрядчик обязан демонтировать старые пожарные дымовые извещатели и кабели, после чего установить 90 новых, а также произвести разводку 3,2 тысячи метров кабелей.

Напомним, на 1 миллион снизила цену на снос 6 домов в поселке Уралец тагильская компания ООО «Винсара», став победителем аукциона. Ранее «Винсара» также стало победителем тендеров на снос 14 домов на улицах Ленина и Трудовая в поселке Уралец, при этом снизив начальную цену примерно на 40%.

На 1 млн снизила цену на снос 6 домов в поселке Уралец тагильская компания
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#Колледж#Подрядчик#Пожарная сигнализация#Электронный аукцион#Модернизация#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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