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С просьбой отменить школьные выпускные обратился губернатор к главам муниципалитетов

23 июня 2021, 13:27
Фото: 1mediainvest.ru
Общегородские выпускные в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле отменены из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По этой же причине губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился и к другим главам муниципалитетов.

На основании рекомендаций Роспотребнадзора региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 обратился к губернатору Свердловской области с просьбой отменить выпускные балы в школах всех муниципалитетов Свердловской области. Об этом Евгений Куйвашев сообщает на своей странице в «Инстаграм».

Я знаю, что школьники уже давно готовы к выпускным: девушки за несколько месяцев шили платья, подбирали украшения, макияж, парни искали костюмы и туфли. Ребята, я понимаю, что вы волновались и ждали этого дня целых 11 лет. Но жизнь сложнее. пишет в «Инстаграм» Евгений Куйвашев.

Выпускникам школ предлагается провести праздничные мероприятия в узком кругу в классе или в школе. Родители выпускников также могут принять участие в торжестве. Важно, чтобы на мероприятии не было людей из другой «вирусной среды», сообщает Евгений Куйвашев.

Напомним, TagilCity.ru разбиралось, какие ограничения из-за третьей волны коронавируса ожидаются в Свердловской области в связи с ростом заболеваемости.

Какие ограничения из-за третьей волны коронавируса ожидаются в Свердловской области
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