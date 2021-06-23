С просьбой отменить школьные выпускные обратился губернатор к главам муниципалитетов

Я знаю, что школьники уже давно готовы к выпускным: девушки за несколько месяцев шили платья, подбирали украшения, макияж, парни искали костюмы и туфли. Ребята, я понимаю, что вы волновались и ждали этого дня целых 11 лет. Но жизнь сложнее. пишет в «Инстаграм» Евгений Куйвашев.