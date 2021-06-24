Иск к КРСУ с требованием выкупить 25% акций подал тагильский госпиталь Тетюхина

Учредитель Уральского лечебно-реабилитационного центра им. В. В. Тетюхина АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» предъявил иск к «Корпорации развития Среднего Урала» с требованием, чтобы КРСУ выкупила 25% акций медицинского учреждения в счёт долга в размере 1,4 миллиарда рублей.