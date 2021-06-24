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На дефицит вакцины от COVID-19 жалуются жители Екатеринбурга

24 июня 2021, 05:24
Фото: 1Mediainvest.ru
Вакцины от коронавируса не хватает в поликлиниках и прививочных пунктах города Екатеринбурга. В оперштабе рассказали, что недостаток вакцины связан с большим количеством свердловчан, которые желают вакцинироваться. Причём не хватает первого компонента вакцины.

Вакцину распределяют между медучреждениями всей Свердловской области, поэтому в некоторых прививочных пунктах или в поликлиниках первый компонент вакцины действительно может закончиться, пишет «КП-Екатеринбург».

Также в оперштабе сообщили, что в регионе на данный момент есть запас нетронутой вакцины более 30 тысяч доз. Минздрав региона стабильно взаимодействует с федеральными ведомствами по вопросам новых поставок вакцины.

Напомним, Евгений Куйвашев сообщил, что в регионе появилось 57,9 тысячи доз вакцины. Кроме того, в конце этой недели в область пришлют 20,1 тысячу доз «Спутника V» и 3240 доз «ЭпиВакКороны».

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#Екатеринбург#Свердловская область#Пандемия#Вакцина#Прививки#Коронавирус#Новости УрФО#Коронавирус COVID-19
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