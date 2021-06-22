Почти тысяча коек для больных COVID-19 развернуты в Свердловской области

Напомним, 21 июня 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о наступлении третьей волны коронавируса. Отменяются массовые мероприятия. Уже были отменены общегородские выпускные в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, также не состоялся праздник Сабантуй и не будет проводиться «Ночь музыки». В Нижнем Тагиле в формат онлайн перенесен День молодежи.