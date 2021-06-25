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Колонна автомобилей ГИБДД проехала по улицам Нижнего Тагила

25 июня 2021, 15:00
Фото: отдел пропаганды ГИБДД
По дорогам Нижнего Тагила проследовала колонна автомобилей ГИБДД. 24 июня прошел праздничный агитационный пробег, который посвящен 85-летнему юбилею образования службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД.

Целью данного мероприятия является привлечение жителей города к проблеме безопасности на дорогах. По центральным улицам проехали шесть патрульных автомобилей и автобус, которые были раскрашены под символику юбилея, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Также во время пробега госавтоинспекция напомнила тагильчанам основы безопасного поведения, которое нужно соблюдать на дорогах.

Используя громкоговорящую связь, инспекторы обращались к водителям с призывом соблюдать правила ПДД. Пешеходам они напоминали о том, что дорогу необходимо пересекать по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что водитель остановился и пропускает. Родителям рекомендуется при переходе проезжей части удерживать детей за запястье.

Напомним, в Свердловской области с 23 по 25 июня 2021 года пройдут тайные рейды на предмет выявления нарушений ПДД со стороны водителей автобусов.

Тайные проверки водителей автобусов пройдут по Свердловской области
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#ГИБДД#ПДД#Инспекция ПДН#Нижний Тагил#Общество
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