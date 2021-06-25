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Тайные проверки водителей автобусов пройдут по Свердловской области

25 июня 2021, 11:55
Фото: 1Mediainvest.ru
Тайные рейды на предмет выявления нарушений ПДД со стороны водителей автобусов пройдут с 23 по 25 июня 2021 года в Свердловской области. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Данное мероприятие пройдёт в целях обеспечения безопасности движения во время проезда пассажиров в автобусах, а также в целях профилактики нарушений правил дорожного движения водителями общественных транспортов.

Каждый день сотрудники ГИБДД в заранее намеченных рейдах будут осуществлять проверку автобусов. Особое внимание обратят на городские и пригородные маршруты.

В Нижнем Тагиле также пройдут негласные проверки водителей, которые перевозят пассажиров в городских транспортах. Сотрудники Госавтоинспекции будут находиться в салонах под видом обычных пассажиров и фиксировать нарушения, которые допустят водители во время движения.

На конечной остановке водителю предъявят перечень совершённых им нарушений, составят административные материалы, а также с помощью специального оборудования проведут проверку на предмет технического состояния автобусов и наличие необходимых документов.

Напомним, с 14 по 18 июня 2021 года сотрудники Госавтоинспекции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» выявляли жителей Нижнего Тагила, которые уклоняются от уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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#ГИБДД#Транспорт#Свердловская область#Проверка#Общество#Нижний Тагил
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