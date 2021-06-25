Тайные проверки водителей автобусов пройдут по Свердловской области

В Нижнем Тагиле также пройдут негласные проверки водителей, которые перевозят пассажиров в городских транспортах. Сотрудники Госавтоинспекции будут находиться в салонах под видом обычных пассажиров и фиксировать нарушения, которые допустят водители во время движения.