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По предварительной версии от передозировки умер водитель свердловского генерала МВД

25 июня 2021, 05:45
Фото: 1mediainvest.ru
В Красноуфимской больнице скончался полицейский, который был водителем заместителя руководителя полицейского главка МВД. По предварительным данным у него была передозировка наркотиками.

О смерти 32-летнего сотрудника свердловской полиции сообщили сразу несколько источников Ура.ру.

Мужчину, который был водителем начальника следственного управления ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора юстиции Владимира Миронова, обнаружили в неадекватном состоянии.

Одна из вероятных версий — передозировка наркотиками. Образцы ткани погибшего взяты на анализ, результаты пока не готовы, отметил собеседник.

Смерть полицейского подтвердили в пресс-службе областного главка МВД. По словам Валерия Горелых, страж правопорядка был обнаружен вечером 22 июня в одном из подъездов жилого дома в Красноуфимске без сознания.

В день смерти мужчина не исполнял свои служебные обязанности, он был на выходном дне и без форменного обмундирования, прокомментировал Горелых.

В данный момент по факту смерти свердловского полицейского проводится проверка.

Напомним, полицейский, который пытался передать запрещенные вещества обвиняемым в суде, задержан в Нижнем Тагиле. За попытку сбыта и использование служебного положения, стражу правопорядка грозит до 20 лет тюрьмы.

Полицейский пытался передать наркотики обвиняемым в суде Нижнего Тагила
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#Наркотики#Красноуфимск#Свердловская область#МВД#Генерал#Общество#Смерть#Полицейский#Происшествия
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