Строительные работы на «Тагильской лагуне-2» идут с опережением графика

На данный момент из 511 миллионов освоено почти 200 миллионов рублей, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Была установлена терраса, почти на 60% завершена ее облицовка гранитом. Сейчас делаются ступени, подпорные стенки. Также рабочие приступили к обустройству детских площадок. Был завезена гранитная плитка для облицовки дорожек, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.