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Тагильский защитник прав рабочих на УВЗ Александр Иванов через суд вернул себе место

26 июня 2021, 15:03
Фото: 1mediainvest.ru
В должности сменного мастера цеха № 2 Уралвагонзавода будет восстановлен Александр Иванов. Судом его увольнение было признано незаконным.

Защитник прав рабочих на УВЗ Александр Иванов выиграл суд, сообщает Е1. Помимо восстановления в должности, с момента увольнения ему будет восстановлена и начислена заработная плата. Также тагильчанину будет выплачена денежная компенсация.

Суд прошел удачно. Справедливость восторжествовала! Все основания по моему увольнению, которые были указаны работодателем, были признаны незаконными. В адрес генерального директора Потапова и председателя профсоюза суд также вынес частное определение, сообщил Е1 Александр Иванов.

Напомним, защитник прав рабочих Александр Иванов был уволен 9 апреля 2021 года, не успев доработать смену. В дополнение к основным обязанностям он много лет открыто говорил о проблемах на заводе, активно занимался защитой прав рабочих УВЗ. В качестве причины увольнения сменного мастера на заводе назвали неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.

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#Суд#УВЗ#Права человека#Нижний Тагил#Место#Восстановление#Общество
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