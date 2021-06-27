Контролировать строительство ЖК «Тимирязевский» в Тагиле будет ИП из Екатеринбурга

В августе 20219 года в отношении «СУ-1» — застройщика жилкомплекса «Тимирязевский» — было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а в октябре 2019 года Госжилинспекция начала искать нового подрядчика для строительства жилого комплекса. Им стал стал «Урал Инжиниринг», однако жилплощади находились под арестом, и потому переговоры сорвались.