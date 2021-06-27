Контролировать строительство ЖК «Тимирязевский» в Тагиле будет ИП из Екатеринбурга

Предприниматель занимается арендой и управлением собственного или арендованного недвижимого имущества, ремонтом машин и оборудования (в том числе электрического), разработкой строительных проектов и строительством автомобильных дорог.
Отмечается, что предприниматель снизил стоимость закупки в два раза: с 1,9 миллиона до 930 тысяч рублей.
Информация касательно плановых и внеплановых проверок, наличии судебных дел и лицензий у ИП отсутствует.
Напомним, закупку на заключение договора объявлял «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Свердловской области». Прием заявок осуществлялся до 25 июня 2021 года.
В августе 20219 года в отношении «СУ-1» — застройщика жилкомплекса «Тимирязевский» — было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а в октябре 2019 года Госжилинспекция начала искать нового подрядчика для строительства жилого комплекса. Им стал стал «Урал Инжиниринг», однако жилплощади находились под арестом, и потому переговоры сорвались.
В феврале 2020 года арбитражный суд Свердловской признал ООО «СУ-1» банкротом.
В начале июня 2021 года на сайте госзакупок был размещен тендер по изготовлению рабочей документации на строительно-монтажные работы долгостроя ЖК «Тимирязевский». 9 июня был вынесен приговор застройщику.