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ЛДПР определила кандидата в депутаты Госдумы РФ от Нижнего Тагила

27 июня 2021, 12:36
Фото: официальный сайт Екатеринбургской городской думы
Список кандидатов партии по выборам в Госдуму утвердил съезд ЛДПР. 45-летний Антон Гусев будет баллотироваться по Нижнетагильскому одномандатному округу.

Гусев родился в Североуральске. С 2018 года и на данный момент он является депутатом городской думы Екатеринбурга и координатором Свердловского регионального отделения партии ЛДПР. В 2017 году Антон Гусев по единому избирательному округу прошел в Нижнетагильскую городскую думу, но из-за занятости в пользу екатеринбуржца Кирилла Романова отказался от мандата, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, лидер Нижнетагильского местного отделения Михаил Бояркин стал кандидатом в депутаты Госдумы РФ от КПРФ в Нижнетагильском округе № 171.

Тагильский коммунист Михаил Бояркин стал кандидатом в депутаты Госдумы РФ
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#Госдума#ЛДПР#Нижний Тагил#Выборы-2022#Политика
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