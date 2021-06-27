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Posted 27 июня 2021, 14:37

Published 27 июня 2021, 14:37

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Зеленый дым в районе Коксохима и превышение формальдегида: эко-итоги в Нижнем Тагиле

27 июня 2021, 14:37
Сюжет
Выбросы
На прошедшей неделе главной (но не новой) проблемой в Нижнем Тагиле стали выбросы вредных веществ в воздух. Жители снова ежедневно дышат формальдегидом, однако, похоже, надзорным ведомствам нет до этого дела.

Вторую неделю подряд посты мониторинга загрязнения воздуха УГМС фиксируют ежедневные превышения формальдегида — до 2,7 ПДК. Особенно достается жителям Вагонки и Сухоложского поселка. Тагильчане задыхаются от химического запаха, а в ЕДДС им отвечают, что все в порядке и напоминают, что они живут в промышленном городе. Но разве у жителей города с промышленным производством нет права на чистый воздух?

И снова формальдегид. Ежедневные выбросы вещества фиксируются в Нижнем Тагиле
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А еще 24 июня выброс в атмосферу в виде едкого зеленого облака газа пришел с территории коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК и опять в сторону Вагонки. Жители района жаловались на отек слизистой и жжение в глазах.

Едкое зеленое облако: выброс произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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Наш журналист, в свою очередь, провел замеры воздуха с помощью газоанализатора возле крайних домов в Алтайском микрорайоне, которые находятся примерно в четырех километрах от Коксохима. Прибор показал превышение нормы в 2,5 раза диоксида азота, что, в прочем, не удивительно.

Диоксид азота превысил норму в 2,5 раза после выброса на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК
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Но в пресс-службе ЕВРАЗа редакции TagilCity.ru ответили, что у них все прекрасно, а в выбросе виновата сторонняя организация, у которой произошла внештатная ситуация. А вот какая — история умалчивает.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Выбросы
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