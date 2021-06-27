Зеленый дым в районе Коксохима и превышение формальдегида: эко-итоги в Нижнем Тагиле

Вторую неделю подряд посты мониторинга загрязнения воздуха УГМС фиксируют ежедневные превышения формальдегида — до 2,7 ПДК. Особенно достается жителям Вагонки и Сухоложского поселка. Тагильчане задыхаются от химического запаха, а в ЕДДС им отвечают, что все в порядке и напоминают, что они живут в промышленном городе. Но разве у жителей города с промышленным производством нет права на чистый воздух?