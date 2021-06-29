Котёнок застрял в вентиляции жилого дома в Нижнем Тагиле

В итоге жильцы догадались открыть вентиляцию на кухне, из которой сразу показалась мордочка котёнка. По виду ему было около года. Как он там оказался — неизвестно. Люди попытались приласкать животное, но после недавнего приключения котёнок был настроен враждебно. Его вынесли в подъезд и дали ему питьё и еду.