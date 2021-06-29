Об особенностях третьей волны COVID-19 рассказал глава свердловского минздрава

Карлов уточнил, что в 2020 году коронавирус стал одной из основных причин роста смертности населения. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м скончались на 17,2% больше людей. При этом смертность среди работоспособного населения возросла на 10%. Доля умерших в возрасте 70-75 лет увеличилась на 20,6%.