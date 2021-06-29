Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в центре Нижнего Тагила

Транспортные средства — пассажирский автобус «ПАЗ» и отечественный «ВАЗ» получили механические повреждения в результате аварии, которая произошла около 19.00 в понедельник 28 июня на перекрестке улиц Фрунзе — Космонавтов.
Пассажиры автобуса, следующего по 33 маршруту, а также водитель легковушки не пострадали.
По словам очевидцев, поделившихся видеокадрами с места ДТП в группе «ЧП Нижний Тагил» в соцсетях, водители транспортных средств сначала ругались, а затем разъехались, не дождавшись сотрудников Госавтоинспекции.
В ГИБДД водители не обращались, прокомментировали TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Как написал один из подписчиков, все закончилось оформлением евро протокола в пользу автомобиля «ВАЗ».
Напомним, утром 28 июня пешеход угодил под колеса пассажирской «ГАЗели» на пешеходном переходе у дома № 31А по улице Береговая — Краснокаменская в Нижнем Тагиле. 37-летний мужчина был госпитализирован с различными травмами.