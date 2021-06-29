Тагильчане могут выбрать сельскую территорию для благоустройства

Второй проект — Набережная реки Межевая Утка площадью почти 21 тысяча квадратных метров, входящая в границы туристско-рекреационного кластера «Горя Белая», в поселке Висимо-Уткинск Там планируется обустройство смотровых площадок и террасы для зрителей. По проекту здесь также должны появиться места для отдыха, автостоянка, наружное освещение и площадки для размещения скульптур и объектов стационарной торговли.