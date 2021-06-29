TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тагильчане могут выбрать сельскую территорию для благоустройства

29 июня 2021, 05:59
Фото: Евгения Гаева
Общественное обсуждение территорий, которые планируется благоустроить в сельских населенных пунктах Нижнего Тагила в 2022 году, пройдет с 29 июня по 13 июля.

Обсуждение мест, которые подлежат благоустройству в первоочередном порядке в деревнях и селах Нижнего Тагила открыто на сайте городской администрации. Жителям предлагается познакомиться с тремя проектами, сообщает пресс-служба мэрии.

Это «Входная группа «Демидовская пристань» в деревне Усть-Утка, где предусмотрены установка ограждения с воротами и калиткой, информационных стендов, организация тротуарной площадки, парковки, наружного освещения и скамеек, а также системы видеонаблюдения.

Второй проект — Набережная реки Межевая Утка площадью почти 21 тысяча квадратных метров, входящая в границы туристско-рекреационного кластера «Горя Белая», в поселке Висимо-Уткинск Там планируется обустройство смотровых площадок и террасы для зрителей. По проекту здесь также должны появиться места для отдыха, автостоянка, наружное освещение и площадки для размещения скульптур и объектов стационарной торговли.

Еще один проект — из поселка Чащино под названием «Чащинский дворик». Площадь благоустройства — 1,9 тысячи квадратных метров. Она будет включать в себя детскую спортивно-игровую площадку, зону отдыха и место для проведения культурно-массовых мероприятий.

Принять участие в обсуждении проектов можно на официальном сайте Нижнего Тагила в разделе «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, принять участие в выборе общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, могли жители сельских территорий Нижнего Тагила до 21 июня. Отобранным проектам предстоит пройти рейтинговое голосование.

Предложить территории для благоустройства в 2022 году могут тагильчане
Узнать подробнее

Материалы по теме
Более 48 тысяч тагильчан проголосовали за благоустройство Ленинградского проспектаРеконструкция двора на улице Космонавтов завершится досрочно в Нижнем ТагилеБлагоустройство парка Металлургов планируется начать в 2022 году в Нижнем Тагиле
#Благоустройство#Сельские населенные пункты#Обсуждение#Администрация#Нижний Тагил#Общество#Касается каждого
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25