Реконструкция двора на улице Космонавтов завершится досрочно в Нижнем Тагиле

Posted 3 июня 2021, 16:31
Published 3 июня 2021, 16:31
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
Отмечается, что благоустройство на улице Космонавтов ведется по прямому поручению Президента РФ Владимира Путина.
В настоящее время мы меняем все коммуникации, строим новые площадки, оформляем дорожное покрытие и тротуар,рассказал директор управляющей компании «Строительные технологии» Петр Ковин.
Также глава города побывал во дворе домов № 87 и 95 на улице Газетная. На данный момент строители убрали старые бордюры, начался демонтаж металлического ограждения. После будут прокладываться пешеходные дорожки и оформляться существующие тропинки.
Напомним, на благоустройство данного двора выделено 19,6 миллиона рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы планировалось завершить к октябрю 2021 года.