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Posted 3 июня 2021, 16:31

Published 3 июня 2021, 16:31

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Реконструкция двора на улице Космонавтов завершится досрочно в Нижнем Тагиле

3 июня 2021, 16:31
Сюжет
Касается каждого
Строительные работы по благоустройству двора, расположенного на улице Космонавтов, 10, продолжаются в Нижнем Тагиле. По словам мэра Владислава Пинаева, двор будет сделан досрочно, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что благоустройство на улице Космонавтов ведется по прямому поручению Президента РФ Владимира Путина.

В настоящее время мы меняем все коммуникации, строим новые площадки, оформляем дорожное покрытие и тротуар,рассказал директор управляющей компании «Строительные технологии» Петр Ковин.

Также глава города побывал во дворе домов № 87 и 95 на улице Газетная. На данный момент строители убрали старые бордюры, начался демонтаж металлического ограждения. После будут прокладываться пешеходные дорожки и оформляться существующие тропинки.

Напомним, на благоустройство данного двора выделено 19,6 миллиона рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы планировалось завершить к октябрю 2021 года.

Реконструкция двора на Космонавтов за 19,6 млн продолжается в Нижнем Тагиле
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#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Владислав Пинаев#Администрация Нижнего Тагила#Нацпроекты
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