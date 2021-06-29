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В 157 млн обойдется капремонт дороги Петрокаменское — Бродово под Нижним Тагилом

29 июня 2021, 07:04
Фото: 1mediainvest.ru
Закупка на капитальный ремонт автомобильной дороги между селами Петрокаменское и Бродово под Нижним Тагилом опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги село Петрокаменское — село Бродово на участке км 1+077 — км 6+000 на территории Горноуральского городского округа выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

Цена контракта составляет 157,8 миллиона рублей.

Согласно документации, работы по капремонту пройдут в два этапа. Начаться они должны 1 июня 2022 года, а завершиться к 20 сентября 2023 года.

Напомним, ранее администрация Горноуральского ГО не смогла отказаться от дороги до села Бродово, которую безвозмездно передало Министерством по управлению государственным имуществом по Свердловской области.

Администрация Горноуральского ГО не смогла отказаться от дороги до села Бродово
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#Транспорт#Горноуральский городской округ#Спарк#Ремонт дороги#Петрокаменское#Закупки#Бродово#Общество#Капремонт#ГГО и пригород
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