Молния ударила в газопровод в селе Покровское под Нижним Тагилом

Вблизи села Покровского люди увидели пламя из трубы с трассы. Вызвали пожарную охрану и газовую службу. Говорят, молнии там били сильно, труба железная вот, видать, и притянуло. Прокладка на стыке труб пробилась и зажглась от молнии. Давление было небольшое, сбили пламя. Газовщики всё поменяли быстро, минут за 10. Всё проверили и разъехались,сообщил редакции TagilCity.ru блогер-пожарный Александр Серов.