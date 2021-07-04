Суд вынес приговор предлагающему взятку хозяину нелегального кафе в Нижнем Тагиле

Подсудимый открыл кафе в марте 2021 в одном из торговых центров Нижней Тагила. Он не был оформлен в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и не имел необходимой документации.
Когда правоохранительные органы выявили факт незаконной предпринимательской деятельности и уведомили об этом владельца кафе, он попытался дать взятку, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. В служебной машине он попытался передать полицейскому 15 тысяч рублей, однако представитель МВД денег не принял. В результате этого действия обвиняемый оказался задержан правоохранительными органами.
Суд вынес обвинительный приговор обвиняемому и назначил наказание в виде 40 тысяч рублей штрафа, как сообщает АН «Между строк». Предлагаемая незадачливым бизнесменом взятка в размере 15 тысяч рублей также обращена в доход государства.
Напомним, что 17 июня в чёрный список Банка России за нелегальную деятельность на финансовом рынке попал магазин-ломбард «Перспектива» в Нижнем Тагиле.