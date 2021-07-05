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Из-за выхода рек из берегов готовятся к эвакуации жители Сочи

5 июля 2021, 08:37
Фото: Скриншот видео Ура.ру
В Сочи разразились сильные грозы и ливни. Власти региона предупредили жителей о выходе рек Хорота и Мацеста из берегов и попросили готовиться к эвакуации.

Городской оперштаб по ликвидации последствий непогоды работает круглосуточно. Из-за продолжительных ливней в Адлерском и Хостинском районах отметили критический подъём уровня рек Хорота и Мацеста, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В городе включены сирены как предупреждение о вероятных затоплениях и возможности выхода рек из берегов, сообщает РБК.

Районы Сочи затоплены водой. Реки выходят из берегов. Вода доходит людям до колена, колёс автомобилей не видно.

Ранее МЧС по Краснодарскому краю было сделано экстренное предупреждение о надвигающихся на Сочи сильных дождях 4-5 июля. В городе ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 22 метров в секунду.

В Адлерском районе Сочи из-за ветра упали деревья, из-за чего погиб один человек, а двое пострадали. Также в некоторых районах было нарушение энергоснабжения.

Напомним, 3 и 4 июля 2021 года в Нижнем Тагиле прошли сильные ливни с грозой и шквалистым ветром. Многие районы были затоплены, кое-где повалены деревья.

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#Краснодарский край#Сочи#Ливни#Наводнение#Эвакуация#Происшествия
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